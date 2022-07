Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 14,82 EUR. Bei 14,85 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 799.162 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,36 EUR am 05.07.2022. Abschläge von 10,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,45 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens Energy am 08.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 02.08.2023.

Redaktion finanzen.net

