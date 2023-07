Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Nachmittag ein

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 15,88 EUR nach.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 15,75 EUR. Mit einem Wert von 15,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.279.163 Stück gehandelt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 56,28 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 22,36 EUR.

Am 15.05.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.028,00 EUR – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 6.582,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.08.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,166 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

