Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Vormittag

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 16,01 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 16,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.809 Siemens Energy-Aktien.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Abschläge von 35,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,36 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 15.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.028,00 EUR – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 6.582,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.08.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,166 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

