So entwickelt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Mittwochnachmittag ab
27.08.25 16:10 Uhr

27.08.25 16:10 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 90,94 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
90,94 EUR -3,68 EUR -3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 90,94 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 90,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 655.912 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 13,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 73,94 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,405 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung

Ming Yang Smart Energy-Aktie fester: Luxcara storniert Windturbinen-Auftrag aus China nach Sicherheitsbedenken

JPMorgan-Prognose: Argenx könnte E.ON im EuroStoxx ersetzen - Aktien im Aufwind

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
