Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 12,27 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 12,27 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 12,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.602.590 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,28 Prozent. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,43 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,38 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.506,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umgesetzt.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Aktie aus.

