Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy springt am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,9 Prozent auf 7,55 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 9,9 Prozent im Plus bei 7,55 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 7,68 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.702.749 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 228,70 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,18 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,81 EUR.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.506,00 EUR – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.279,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.11.2023 gerechnet. Am 13.11.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -4,227 EUR einfahren.

