Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 10,79 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 10,79 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 10,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 801.472 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 129,94 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 40,67 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,132 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

