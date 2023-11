Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,87 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,87 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,92 EUR. Bei 10,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.408.581 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 56,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 41,10 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,06 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 15.11.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,132 EUR je Aktie.

