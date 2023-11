Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag gesucht

Siemens Energy im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 10,87 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 10,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.601 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 128,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 41,08 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,06 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8.521,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.180,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,132 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

