Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Mittag kräftig

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 11,89 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 11,89 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 11,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.731.653 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 52,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 85,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,67 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 15.11.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 8.521,00 EUR gegenüber 9.180,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 05.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,202 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert letztendlich im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus