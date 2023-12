Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 11,54 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 11,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 11,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 197.874 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 44,50 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 15.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 8.521,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,202 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert letztendlich im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus