Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 14,23 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,41 EUR aus. Bei 14,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.190.013 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,052 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,294 EUR je Aktie.

