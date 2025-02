Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit KursVerlusten

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 53,42 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 53,42 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 52,52 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 335.647 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 64,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2025). Gewinne von 20,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2024 bei 13,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,25 EUR aus.

Siemens Energy gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,815 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich im Plus

Siemens Energy-Aktie deutlich höher: Morgan Stanley sieht Chancen