Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 16,83 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 16,83 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,93 EUR aus. Bei 16,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.836.341 Stück gehandelt.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 32,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 162,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,18 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,227 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

