Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,98 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 26,18 EUR. Bei 25,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 126.893 Siemens Energy-Aktien.

Bei 26,38 EUR erreichte der Titel am 27.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 1,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 75,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,065 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 08.05.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Siemens Energy die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,431 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester