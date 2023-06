Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittwochmittag stark

Kurs der Siemens Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 15,47 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 15,47 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 15,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,62 EUR. Zuletzt wechselten 3.370.867 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 23,42 EUR.

Siemens Energy gewährte am 15.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 8.028,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 6.582,00 EUR umgesetzt.

Am 07.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -0,617 EUR je Aktie aus.

