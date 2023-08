Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag fester

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 13,11 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 13,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 13,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 689.534 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 47,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 27,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 22,53 EUR angegeben.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.506,00 EUR – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.279,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,696 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie im Minus: Rheinenergie und Siemens Energy testen Betrieb von Gasturbinen mit Wasserstoff

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Siemens Energy-Investment eingebracht

Siemens Energy-Aktie: Was Analysten von Siemens Energy erwarten