Siemens Energy im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

28.08.25 12:05 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 89,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
90,10 EUR -1,04 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 89,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 89,86 EUR. Mit einem Wert von 91,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 554.923 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 104,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 73,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,430 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 70,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 18.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

