Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 12,06 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,06 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 843.438 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 105,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 14,97 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,38 EUR.

Am 07.08.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie stehen.

