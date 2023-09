Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Siemens Energy

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 12,08 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,08 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,96 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,21 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.907.503 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. 105,47 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,38 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,42 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

Schwacher Handel: DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag stärker