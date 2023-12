Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 11,83 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,83 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,81 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.647.651 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 109,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,86 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,67 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,202 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

