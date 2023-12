Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens Energy

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,86 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 11,86 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,84 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,91 EUR. Zuletzt wechselten 296.050 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,19 Prozent hinzugewinnen. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,67 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 15.11.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8.521,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 9.180,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,202 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

