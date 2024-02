Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 14,38 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 14,38 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,95 EUR. Bisher wurden heute 1.977.649 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,59 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 124,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,88 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,60 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7.649,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.064,00 EUR umgesetzt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,275 EUR je Aktie aus.

