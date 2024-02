Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag stärker

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 14,04 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 14,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 221.767 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 54,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,052 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.064,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.649,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,294 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

