Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Freitagnachmittag zu

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 18,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 18,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,28 EUR. Zuletzt wechselten 676.730 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,88 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 35,65 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 17,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,13 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 09.02.2022 vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 5.956,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.541,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,94 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Siemens Energy am 11.05.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 03.05.2023 dürfte Siemens Energy die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2023 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG