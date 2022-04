Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag freundlich

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 18,42 EUR. Bei 18,44 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.567 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,59 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 29,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 09.02.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,94 Prozent auf 5.956,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.541,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Siemens Energy am 11.05.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 03.05.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

