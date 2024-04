Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy stabilisiert sich am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 18,86 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,86 EUR an der Tafel. Bei 19,29 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,81 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.053.706 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Abschläge von 66,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,043 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,03 EUR.

Am 07.02.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,65 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,094 EUR fest.

