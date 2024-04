Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 19,01 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 19,01 EUR. Bei 19,29 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.890.622 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 23,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 66,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,043 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 21,03 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,65 Mrd. EUR – ein Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,094 EUR je Aktie.

