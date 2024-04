Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Vormittag

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 18,95 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 18,95 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 19,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.383 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. 30,92 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,22 Prozent.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,03 EUR.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 7,65 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 7,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,094 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

