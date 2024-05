Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 25,73 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 25,73 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,68 EUR nach. Bei 26,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.421.359 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 27,01 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,97 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 75,12 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,065 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,07 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,452 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

