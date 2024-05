Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,81 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,81 EUR. Bei 26,93 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 26,66 EUR ein. Bei 26,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 166.245 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,75 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 76,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,065 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 23,07 EUR.

Am 08.05.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Siemens Energy die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,452 EUR je Siemens Energy-Aktie.

