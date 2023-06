Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 15,50 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 15,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,13 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.155.178 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 37,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,42 EUR.

Am 15.05.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.028,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.582,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -0,724 EUR je Aktie ausweisen dürften.

