Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 15,38 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 15,38 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,37 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 381.051 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 50,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 23,42 EUR.

Am 15.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.028,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 6.582,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,724 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

