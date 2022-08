Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag in Rot

Die Siemens Energy-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 14,99 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,92 EUR. Bei 15,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 307.490 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2021 erreicht. Gewinne von 41,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 13,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,16 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.08.2022 vor.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens Energy am 16.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

