Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 91,42 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 91,42 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 91,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 193.116 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 12,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 23,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,430 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,14 EUR aus.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

