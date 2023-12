Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 12,00 EUR zu.

Das Papier von Siemens Energy legte um 14:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 12,00 EUR. Bei 12,00 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.310.202 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 51,63 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 87,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,67 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8.521,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.180,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,202 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

