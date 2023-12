Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Freitagvormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 11,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 11,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 95.794 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 111,06 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 45,54 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,67 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,202 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

