Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 13,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.475.231 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 79,13 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 53,78 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,47 EUR.

Am 15.11.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Am 05.02.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,342 EUR im Jahr 2024 aus.

