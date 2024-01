Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,75 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,75 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,93 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 178.783 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 53,42 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 18,47 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,342 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

