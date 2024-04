Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag höher

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 19,36 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 19,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.236.649 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 28,18 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 66,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,043 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,79 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,094 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

