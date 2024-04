Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 19,11 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 19,11 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 19,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.882 Siemens Energy-Aktien.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Mit Abgaben von 66,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,043 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,094 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

