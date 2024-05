Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag fester

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,91 EUR zu.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 26,29 EUR. Bei 25,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 624.031 Siemens Energy-Aktien.

Am 28.05.2024 markierte das Papier bei 27,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 4,25 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 304,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,065 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,07 EUR.

Am 08.05.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,452 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

