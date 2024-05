Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Donnerstagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 26,07 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,07 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 26,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.048.375 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2024 markierte das Papier bei 27,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,61 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 307,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,065 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,452 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück