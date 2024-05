Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag in Rot

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 25,67 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 25,67 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,38 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 106.536 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 27,01 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,065 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,07 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,03 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Siemens Energy die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,452 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück