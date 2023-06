Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Vormittag ins Plus

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,74 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 15,74 EUR. Bei 15,87 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 413.998 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 36,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,80 EUR.

Am 15.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,25 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 8.028,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 6.582,00 EUR umgesetzt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -0,735 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

