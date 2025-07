Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 97,94 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 97,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 98,38 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,68 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 63.460 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 99,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 65,29 EUR.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,28 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,49 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Seitwärtsbewegung: Verschnaufpause oder Ende des Aufwärtstrends?

Siemens Energy übernimmt Anteil des Joint-Venture-Partners an RWG - Aktie in Rot

GE Vernova erhöht Jahresprognose nach robusten Quartal - Aktie zieht kräftig an