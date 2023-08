Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Mittag Verluste

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 13,07 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 13,07 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,40 EUR. Bisher wurden heute 1.310.778 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 47,34 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,55 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,53 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.506,00 EUR – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.279,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,696 EUR je Siemens Energy-Aktie.

