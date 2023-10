Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Montagmittag kräftig

Siemens Energy im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,6 Prozent auf 7,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 6,6 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,74 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,73 EUR. Bisher wurden heute 7.002.925 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 210,82 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 19,79 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,34 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7.506,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.279,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -4,226 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

