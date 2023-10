Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy bricht am Vormittag nach oben aus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 12,6 Prozent auf 8,43 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 12,6 Prozent auf 8,43 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 8,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.035.613 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 194,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.506,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,226 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

