Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Mittwochnachmittag an

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 15,81 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 15,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 758.430 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 23,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 54,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,12 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,426 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

